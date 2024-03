La plupart des magasins Match et Smatch ouvriront bientôt sous un nouveau nom

Fin septembre, le groupe Louis Delhaize annonçait la cession de 57 magasins Match et Smatch à Colruyt. Ces derniers avaient enregistré un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros en 2022 et employaient 1.069 personnes.

Colruyt a annoncé lundi avoir entamé l'intégration et la transformation de 49 magasins Match et Smatch en Belgique. Quelque 38 magasins fermeront leurs portes pendant une semaine pour ouvrir ensuite sous le nom de "Comarché", ou "Comarkt" en Flandre.

Ces enseignes vont dans un premier temps être converties temporairement sous la bannière "Comarché" (ou "Comarkt" en Flandre), "avant qu'elles soient transformées en leur concept définitif", précise le groupe. L'objectif est d'assurer "une continuité maximale" pour la clientèle et les salariés.

Plus concrètement, la conversion des magasins en Comarché/Comarkt se fera sur une période de sept semaines et, en moyenne, sept magasins seront convertis par semaine. Pour y parvenir, chaque magasin fermera ses portes quelque temps et une liquidation de l'assortiment est également prévue au préalable pour chacun des magasins, explique Colruyt.

À terme, d'ici quelques années, les magasins adopteront un concept définitif parmi les enseignes de Colruyt Group, en fonction de leur taille et du marché local, explique Colruyt. Sept points de vente fermeront quant à eux leurs portes pendant plusieurs mois pour être directement transformés.