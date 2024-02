Les Belges paient... 13 fois plus cher que les Français: cette carte dévoile le prix des datas mobiles à travers le monde

Partager:

Les Belges payent-ils vraiment leurs données mobiles au prix fort ? Cette carte dévoile le prix des données mobiles dans le monde. Il apparaît qu'en Belgique, on paie 13 fois plus cher les données mobiles qu'en France.

Les données mobiles sont devenues un élément central de la stratégie de vente des opérateurs téléphoniques. Toujours plus de gigaoctets (Go) par mois pour attirer les clients, mais les prix sont-ils si attractifs ? Une étude anglaise, qui se base sur les tarifs de 2022, révèle que les Belges paient cher par rapport à leurs voisins. Très cher, même.

En se référant à cette carte interactive, on peut constater que chez nous, le prix moyen d'un Go coûte 2,99 euros. C'est 13 fois plus cher que chez nos voisins français qui ne paient que 0,23 euro...

Aux Pays-Bas, le prix est de 1,89 euro (1,5 fois moins cher que chez nous), tandis que les Allemands nous talonnent avec 2,66 euros.

En fait, en Europe centrale, seule la Suisse (7,32 euros) et la Slovénie (3 euros) ont des tarifs plus élevés que chez nous. Et encore, les Slovènes ne nous passent devant que d'un centime.

L'Italie est le pays européen avec les données mobiles les moins chères : 0,12 euro pour un Go, soit 25 fois moins que chez nous.

Le reste du monde

Si on se penche sur le reste du planisphère, il ressort qu'Israël est le pays où les données mobiles sont les moins chères au monde : 0,04 euro par Go téléchargé !

À l'inverse, avec un prix de 16,51 euros pour un Go, c'est le Yémen qui est le pays où les données mobiles sont les plus chères du monde. Si l'on affine ce classement au niveau infra-national, l'île de Sainte-Hélène et les îles Malouines sont les territoires où le prix des données mobiles était le plus haut dans le monde en 2022, atteignant respectivement 41,05 € et 38,44 € par Go.

