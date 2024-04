Les tests de Benjamin Maréchal: les plats préparés sont-ils vraiment sains?

Les Belges sont nombreux à consommer des plats préparés. Gain de temps, facilité, envie de passer moins de temps en cuisine et plus avec les enfants : les raisons de ce choix sont nombreuses. Mais que penser des additifs utilisés par certains industriels de l’agroalimentaire ?

Lors de la dégustation, le chef a fait part de ses impressions sur la qualité et le goût des plats.

"Il y a vraiment quelque chose de chimique, il n'y a pas un goût de fromage", le chef souligne les problèmes de saveur et de texture pour la barquette de la marque "Aldi".

Concernant les macaronis jambon-fromage de la marque "Come A Casa", Filippo La Vecchia souligne le fait que c'est plus riche au niveau du goût : "Il y a un peu plus de jambon et de fromage". Il ajoute que ça lui paraît un peu moins chimique.

Pour finir, le chef italien trouve qu'il y a un réel problème de texture et de goût concernant les macaronis surgelés de chez "Iglo".