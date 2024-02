"Souvent, vous n’avez aucune idée de l’origine d'un produit": la réglementation sur les étiquettes, trop laxiste ?

Le règlement européen exige uniquement l'étiquetage de l'origine des viandes fraîches, réfrigérées et congelées pour le miel, les fruits et légumes, le poisson, la viande bovine et les produits à base de viande bovine, ainsi que l'huile d'olive. "Aujourd’hui la règle, c’est qu’on n'est pas obligé de mettre l’origine sur tous les produit. Souvent, vous n’avez aucune idée de l’origine de votre denrée", indique Julie Frère, porte-parole de Testachats. La seule exception, c'est lorsque l'origine d'un produit est mise en avant. "Par exemple, lorsqu'il y a un drapeau belge sur un emballage. Si l'ingrédient principal n'est pas belge, son origine doit être indiquée avec la mention Union Européenne ou hors-Union Européenne. Ce qui reste très flou", poursuit la porte-parole.

Les demandes de Testachats

Pour Testachats, il est clair que la législation n'est pas assez sévère. "Si l’on met en avant l’origine d’un pays, il faut que l’ingrédient principal soit originaire de là", précise Julie Frère. L'association pour les consommateurs milite depuis de nombreuses années pour plus de transparence : "Ce qu’on constate depuis de très nombreuses années, c’est que les consommateurs sont demandeurs d’informations sur l’origine de leurs produits et que malheureusement, les choses n’évoluent pas positivement", ajoute Julie Frère, porte-parole de Testachats. "Cela fait 10 ans qu’on demande l’étiquetage généralisé de la viande, qu’elle soit fraîche ou transformée et des produits laitiers. Aujourd’hui, nous sommes très loin d’une telle information. On aimerait que cela soit généralisé", conclut l'association.