Les tests de Benjamin Maréchal: peut-on se faire plaisir avec un hamburger sans culpabilité ?

À chaque printemps, la pression augmente sur les réseaux sociaux et sur les couvertures de magazines. Partout, les solutions de régimes nous promettent de nous débarrasser de nos kilos superflus et d'affiner notre silhouette avant l'été. Mais que faut-il vraiment penser de tout cela ?

Entre plaisir gustatif et préoccupations nutritionnelles, les hamburgers suscitent des débats chez les adeptes de régimes. Camille Van Sandwyk, diététicienne et nutritionniste, nous éclaire sur la compatibilité entre plaisir et alimentation équilibrée.

Benjamin Maréchal va réaliser une dégustation comparative de trois burgers différents, mettant en lumière les variations de calories et de composition entre un burger classique de chez Quick à 523 calories, une version maison plus riche en matières grasses à 633 calories, et une version allégée à 424 calories.