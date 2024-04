Anne est devenue alcoolique en passant par une plateforme de livraison: quels sont les risques des commandes "en 3 clics"?

"Tout a commencé pendant le confinement. On s’est retrouvé seuls avec un nourrisson. Je n’avais pas de suivi psychologique par rapport à une dépression, et je me suis réfugiée dans l’alcool", témoigne cette habitante de la province de Namur.

"J’ai commencé à consommer en cachette, et je me suis rendue compte qu’il y avait un problème. Je consommais quelques fois par semaine, et progressivement tous les jours. Au départ, sous le couvert d’une balade. J’allais jusqu’à un nigthshop. Puis j’ai découvert les applications en ligne, et on pouvait se faire livrer l’alcool à domicile. C’était super simple. En 3 clics, c’était fait. Je n’avais pas le temps de rebrousser chemin."

Selon Anne, cet accès facile à l'alcool a accéléré son addiction. "On n’a pas le temps de se poser la question de savoir si c’est une bonne idée. On choisit, on confirme qu’on a plus de 18 ans. C’est facile de le faire, même si on ne les a pas. Je serais curieuse de connaître un livreur qui irait vérifier l’âge de la personne qui a commandé. Je l’ai fait fréquemment. Cela a provoqué des gros problèmes financiers. Comme cela se faisait via une carte de crédit, on ne se rend pas compte de ce qu’on dépense et on se retrouve avec des frais épouvantables. Cela se compte en milliers d’euros."

Je suis étonnée d’être devenue addict

Anne dit voir le bout du tunnel grâce au soutien de l'association des Alcooliques anonymes. "Je commence à m’en sortir avec cette aide, mais cela reste très difficile car on sait que c’est toujours là, à portée de main. Il suffit d’avoir son GSM. En parlant dans les groupes des Alcooliques anonymes, on se rend compte que dans les supermarchés, les alcools sont rapidement mis en avant. J’aimerais dénoncer le fait que l’alcool est omniprésent et la trop grande facilité pour se procurer de l’alcool. C’est un fléau. J’ai l’impression que le monde politique se rend compte de certaines choses, mais ça ne va pas assez vite. Interdire la publicité ne sera pas suffisant. Il faut tout faire pour inciter les gens à ne pas boire. Je suis étonnée d’être devenue addict. Cela peut arriver à tout le monde."