"C'est un hôpital, pas un loisir !": Nathan, obligé de se rendre à Saint-Luc, est révolté contre le prix du parking

Aller à l'hôpital n'est jamais une partie de plaisir et cela vaut pour à peu près tout le monde. Faire un examen, aller voir un proche malade, emmener son enfant aux urgences : différentes causes qui nous obligent à passer par l'hôpital le plus proche, alors que franchement, on s'en passerait bien. Seulement, pour rajouter une touche désagréable à une expérience déjà fort peu plaisante, certains hôpitaux obligent les visiteurs à payer pour utiliser des parkings. Nathan, jeune bruxellois, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, l'a appris à ses dépens récemment.

"Je pense qu’il est temps de parler des prix exorbitants des parkings privés devant les hôpitaux sans autre possibilité de parking. Q-Park devant l'UCL Saint-Luc facture 1,75 € de l’heure. Vous imaginez pour les gens qui doivent faire des examens qui prennent quelques heures ? Ça devient scandaleux !", s'insurge-t-il. C'est un hôpital, on ne vient pas par choix Ayant subi une crise d'épilepsie, il y a quelques mois, Nathan a dû se rendre régulièrement à l'hôpital, à son grand regret. "Je me gare là, car je n'ai pas le choix", explique-t-il. "De plus, c'est souvent pour plus d'une heure et chaque minute dépassée est facturée comme une heure supplémentaire".

À la question de savoir combien il serait prêt à payer au maximum pour pouvoir se garer à l'hôpital sa réponse est assez claire. "Je dirais 0. C'est un hôpital, pas un loisir ou un choix. Ce sont des sociétés privées qui gèrent ça et je peux imaginer le coût exorbitant pour certaines personnes qui font des examens sur une journée. Sans parler du fait que l’hôpital n’est pas gratuit non plus". Petit tour d'horizon Si les prix de parking de l'hôpital UCL de Saint-Luc révoltent Nathan, qu'en est-il des prix dans les autres hôpitaux de Wallonie et de Bruxelles ?

Il faut tout d'abord savoir que les cliniques universitaires de Saint-Luc ne sont pas les seuls à proposer un tarif payant pour se stationner : bien au contraire ! De plus, les formules varient en fonction des établissements. Si les premières minutes sont souvent gratuites, ça n'est pas le cas partout. En règle générale, si on se base sur une tranche horaire de deux heures, les prix vont de 0 à 5 euros, pour les plus onéreux. En effet, comme l'expliquent nos confrères de Sudinfo qui se sont basés sur ces deux heures pour faire un petit classement, elles permettent normalement de pouvoir se garer, aller à un examen, passer chez le médecin et ensuite repartir. Pour le visiteur, cela permet une visite sans se presser et en profitant d'un petit café avec son proche. Les bons élèves Il est impossible de pouvoir vous relever les tarifs de chaque hôpital de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais voici tout de même quelques faits notables parmi les grands hôpitaux de la région. En effet, l'hôpital Marie Curie à Lodelinsart, au CHR de Sambreville-Auvelais, à l'hôpital de Bastogne ou encore au CH Mouscron, les deux heures de parkings ne vous coûteront rien ! Vous l'aurez probablement remarqué dans cette liste, pas de traces d'un hôpital bruxellois ou du Brabant Wallon. En effet, si on reprend la liste de nos confrères, ceux-ci apparaissent même comme étant les plus onéreux, avec comme tête de liste le parking de l'hôpital Delta qui vous coûtera 5 € pour deux heures ! (c) Sudinfo - Certains prix, comme celui de l'hôpital Delta, ont augmenté depuis Seulement, il faut parfois nuancer et ne pas jeter la pierre aux établissements hospitaliers. En effet, dans certains cas, l'hôpital ne fixe pas les prix lui-même de ses parkings. Par exemple, en ce qui concerne les cliniques de Saint-Luc, hôpital qui a provoqué la colère de Nathan, le parking communal est géré par la société Q-Park. Comme il le dénonce, le parking Hippocrate affiche un tarif de 1,75 € pour une heure. Si vous restez toute la journée cependant, la note monte à 17,60 €. Tarif réduit pour certains Malgré des tarifs qui peuvent être parfois frustrants pour les usagers, la plupart des hôpitaux utilisent néanmoins des tarifs spécialisés pour certains patients. Nous évoquions le parking de l'hôpital Delta d'Auderghem comme le plus cher ; pour contrebalancer, celui-ci offre le parking gratuit pour les patients qui doivent se rendre aux urgences, à une dialyse, à une radiothérapie ou encore à la néonatalogie. En bref, chaque hôpital est libre de fixer ses tarifs. Si certains font profiter d'une expérience gratuite à leur patientèle, d'autres demandent quelques pièces pour pouvoir se stationner le temps de la visite. N'hésitez pas à comparer avant de vous rendre dans un établissement médical si vous voulez économiser quelques euros !