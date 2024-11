Émilie, mère d’un enfant TDAH, critiquée à cause des comportements de son fils: "L’image de "mauvais parents" qu’on renvoie est difficile à porter"

Partager:

Charles, six ans, est atteint du trouble de l'attention avec hyperactivité, autrement dit TDAH. Souvent bruyant et agité, ce petit garçon a du mal à gérer ses émotions et pique - malgré lui - des crises. Ces situations, peu confortables pour les parents, entraînent souvent des critiques et du jugement à leur égard. Voici leur témoignage.

S'asseoir, se concentrer et laisser aller sa créativité sont de véritables défis pour Charles. Ce jeune garçon a un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Ce dernier à "toujours besoin de s'occuper". "Le temps libre doit être occupé sinon il fait des bêtises et va embêter sa sœur. Dans la maison, il a son coin peinture, Plasticine, Kapla,… En général, il reste dix minutes sur chaque activité et puis il change", explique sa mère, Émilie via le bouton orange Alertez-Nous. "Il va prendre beaucoup d'espace, faire beaucoup de bruit et ça va être fatigant pour les autres".

Une vigilance constante Son caractère souvent impulsif nécessite une attention permanente de la part de ses parents. "Avec Charles, les bêtises peuvent être diverses et variées. Il va aller embêter sa sœur et la pousser à bout, et il va continuer jusqu’à ce qu’ils se battent. Il grimpe aussi, dernièrement, il s’est ouvert l’arcade", raconte cette dernière. "C’est une vigilance constante", ajoute Sylvain, le père. "Il se blesse minimum une fois par mois et ce sont presque systématiquement des points de suture. Il a embrassé le barbecue, il s’est coupé la langue... On est pas loin d’une vingtaine de points de suture sur le crâne". Ça nous est arrivé de rencontrer des personnes peu tolérantes et pas du tout bienveillantes Autre caractéristique des enfants TDAH : le trouble de l’inhibition. Charles dit et fait ce qu'il a envie, quand il a envie, peu importe où il se trouve. "Il est sans filtre : tout ce qu’il a envie de faire, il va le faire, et ce n’est pas un problème pour lui. C’est plus fort que lui", confirme sa mère. Charles a besoin de changer régulièrement d'activité ©RTLinfo