Écoeurée, Manon retrouve des plumes à l'intérieur de ses filets de faisan: "Je crains pour ma santé"

La semaine dernière, Manon, originaire de Fayt-lez-Manage, a acheté un filet de faisan surgelé d'une marque de supermarché. Alors qu’elle cuisine le produit sur un temps de midi, la consommatrice fait une découverte pour la moins repoussante : "Je me rends compte qu'au milieu de la viande se trouve ce qui s'apparente à des poils d'animaux, cela se trouve en 'touffe' au cœur de la viande", relate Manon, qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Celle-ci se demande si c’est normal, bien qu’il s’agisse de volaille. "Je trouve cela réellement inadmissible et répugnant. Je crains même pour ma santé, sans savoir si j'en ai avalé avant de m'en rendre compte", poursuit Manon, choquée par cette trouvaille.

Chaque année, l'AFSCA reçoit environ 4 000 questions et enregistre 4 000 plaintes, dont près de la moitié sont jugées fondées."Les consommateurs sont plutôt de bons contrôleurs", conclut Kathy Brison.

Pour joindre l'AFSCA, il existe plusieurs possibilités : Via un formulaire en ligne, qui est l'option la plus rapide. Mais aussi par téléphone les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30, ainsi que le mercredi de 13 h à 16 h 30 au numéro gratuit 0800 13 550. La dernière option possible est par mail, à l'adresse suivante : pointdecontact@afsca.be.