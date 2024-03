Élisa, créatrice de contenus pour adultes, reçoit des messages de haine: comment son métier est-il perçu dans notre société?

"Les gens disent que ce n’est pas un vrai métier. Les gens se mettent en tête qu’une créatrice de contenu va être millionnaire en postant un selfie. Cela ne fonctionne pas du tout comme ça. Pour les personnes lambda comme moi, c’est beaucoup plus complexe. La première étape est la prospection. Les clients ne me connaissent pas, donc c’est à moi à aller les chercher sur divers réseaux sociaux", indique-t-elle. "Ensuite, il y a la création de vidéos. Il faut se démarquer, car il y a de plus en plus de concurrence donc il faut amener de nouvelles idées. Ensuite, il y a le montage, car ça ne se passe pas toujours comme prévu. C’est la plus grosse partie de mon métier."

En voulant se rendre davantage visible via les réseaux sociaux, Élisa reçoit régulièrement des messages de haine.

"Quand on lance un direct pour amener des futurs fans sur ma plateforme, vous vous doutez bien qu’on reçoit des retours. Il y a beaucoup de personnes haineuses. La plupart du temps, ce sont des femmes. On me dit que je n’ai pas de principes, pas de valeurs… Elles jugent très facilement. Je comprends les personnes qui ne partagent pas mes valeurs, il n’y a pas de problème. Ce qui me touche le plus, c’est qu’on me dise que ce n’est pas un vrai métier. Les gens ne retiennent que la partie négative. Il y a des fans qui sont là uniquement pour me parler, plus que pour les photos et les vidéos. Ils m’apprécient. Ce sont des gens seuls qui ont besoin de la partie virtuelle."

Pour Isabelle Jaramillo, directrice de l’association Espace P (qui défend les droits et intérêts des travailleuses/eurs du sexe), les personnes qui s’exposent en ligne sont parfois victimes de harcèlement. "Il faut savoir que, sur tout ce qui se rapporte au numérique, les personnes expriment plus facilement leur frustration. Et quand on a affaire au sexe tarifié, malheureusement, force est de constater que c’est encore plus explosif en termes d’agressivité."