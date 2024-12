Stéphane, enseignant, a été renversé par un parent d’élève sur le parking de l'école: "Je me suis senti complètement abandonné"

"Il voulait déposer son enfant, malgré mon interdiction. Je me suis placé devant son véhicule pour l’empêcher de passer. Il a alors avancé doucement pour m’intimider, jouant avec l’embrayage. Puis la voiture a bondi sur moi, me percutant au genou", raconte Stéphane via le bouton orange Alertez-nous.

Mais après avoir multiplié les reports d’audience, invoquant des certificats médicaux, il est révélé qu’il souffre d’une leucémie foudroyante. L’accusé décède fin 2020, mettant fin au volet pénal de l’affaire.

Du côté médical, Stéphane subit un long parcours de soins: kinésithérapie, chirurgiens, radios...

Je ne peux plus courir

Aujourd’hui, six ans plus tard, il souffre d’un kyste inopérable, conséquence directe de l’accident, et qui limite ses mouvements: "Je ne peux plus courir, monter des escaliers ou conduire trop longtemps".

Une carrière impactée

Deux ans après l’accident, Stéphane sollicite un poste plus proche de son domicile, en raison de ses douleurs chroniques.

J'ai dû faire des choix pour ma santé

Le réseau d’enseignement accède à sa demande, mais il doit abandonner son poste de directeur adjoint pour redevenir enseignant. "J’ai dû faire des choix pour ma santé, mais cela a freiné ma carrière", confie-t-il.

Une bataille administrative

En 2023, Stéphane remporte le procès civil pour obtenir des dédommagements de la part de l’assurance, mais celle-ci fait appel.

Elle pointe un élément clé du doigt: la déclaration de l’accident de travail, supposée être transmise au ministère dans un "délai raisonnable", ne l’a été que six mois après les faits.

Surpris, Stéphane s’interroge sur ce retard. Lorsqu’il demande des explications à son ancien employeur, il fait face au silence. "Mon établissement n’a ni envoyé correctement les papiers, ni mené une enquête pour vérifier les faits. C’est ce que me reproche maintenant l’assurance", déplore-t-il.

La partie adverse insiste sur ce point: l’absence d’enquête interne pour entendre les témoins présents sur place affaiblit le dossier. Pourtant, de nombreuses personnes ont assisté à la scène.

Lassé du manque de soutien, Stéphane a porté plainte contre son ancienne directrice. "Le vrai problème, ce n’est pas l’homme qui m’a renversé, c’est mon employeur, qui m’a laissé seul face à l’administration et à l’assurance".

La réponse de l’employeur

Cécile Marquette, porte-parole de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), confirme que la procédure d’accident de travail implique bien une déclaration à transmettre au ministère de la Communauté française.

L'accident a été reconnu par le ministère

"Il n’y a pas de délai strict pour envoyer cette déclaration, mais une analyse est toujours réalisée avant validation. Ce qui est étonnant ici, c’est que l’accident a été reconnu par le ministère, donc aucun problème administratif n’a été signalé", explique-t-elle.

Elle ne comprend donc pas pourquoi l’assurance conteste ce point: "Si le ministère a validé le dossier, pourquoi en douter?"

Justice a été rendue

Fin novembre, Stéphane apprend que le jugement de la cour d'appel lui est favorable, malgré le mutisme de son administration. Soulagé, il reste cependant amer face à cette situation: "Un agent victime de violence sur son lieu de travail devrait pouvoir compter sur son employeur. Là, je me suis senti complètement abandonné".