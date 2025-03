"Ils ont brisé notre deuil" Cindy n'a pas pu assister à la dispersion des cendres de sa maman à cause… d'une erreur de timing

"Ce que nous avons vécu est impardonnable", assène Cindy dans un message envoyé via notre bouton orange Alertez-nous. Elle nous explique: "Ma maman est décédée le 5 janvier. Les funérailles ont eu lieu le 11 janvier et le 13, la famille était conviée au crématorium de Mons pour la dispersion des cendres."

C'est à ce moment-là que la situation se dégrade: "On nous fait entrer et on m'appelle dans une autre pièce. Deux personnes bien gênées se sont présentées devant moi et m'ont avertie que les cendres avaient déjà été dispersées. Une personne a proposé de me montrer le jardin où se trouvait ma maman mais je n'ai pas voulu y croire. Ils ont brisé notre deuil."

Pour ne rien arranger, la communication semble également être mal passée au sujet des fleurs de la défunte: "Nous voulions les récupérer pour les mettre sur la tombe de mon papa qui est enterré au cimetière de Mons. Quand nous sommes arrivés, elles avaient été jetées. J'ai vu mon filleul de 11 ans regarder les fleurs dans la poubelle, ça m'a brisé le cœur", raconte encore Cindy émue.

Comment en est-on arrivé là?

Pour mieux comprendre la situation, il est essentiel de noter que plusieurs "services" doivent se coordonner pour une dispersion: l’entrepreneur pompes funèbres qui traite directement avec la famille, le crématorium qui se charge de l’incinération et la commune, qui gère la dispersion à proprement parler.