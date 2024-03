"J’ai failli mourir": Loliana, 25 ans, estime avoir été victime d'une "erreur médicale" aux urgences de l'hôpital d'Arlon

Loliana l’a échappée belle. Elle a été opérée en urgence pour une grossesse extra-utérine et une hémorragie interne il y a une dizaine de jours. Elle affirme "qu’un jour avant, on l’a laissé quitter les urgences de l’hôpital d’Arlon, avec de très fortes douleurs au ventre". Elle considère avoir été victime "d’une erreur médicale". De son côté, l’hôpital indique avoir pris contact avec elle, dans le but d'entamer une médiation.

La douleur est atroce, je n'arrive plus à me nourrir

L’habitante de Rouvroy estime qu’elle n’a pas été bien prise en charge par les urgences de cet établissement hospitalier. Elle rapporte s’y être rendue dans la nuit du 28 au 29 février, après avoir appelé le service pour de forts maux de ventre. Voici comment elle décrit les événements : au bout du fil, on aurait conseillé à la jeune femme en début de grossesse de faire des lavements. Comme cela ne fonctionne pas, son compagnon l’accompagne sur place. "J'avais des douleurs au ventre à ne plus savoir bouger, ni tenir debout", dit-elle.

"J’ai failli mourir, et cela à deux reprises, à cause de l'hôpital Vivalia d'Arlon". Ces mots forts sont ceux de Loliana, une jeune femme de 25 ans qui a dû être hospitalisée en urgence il y a une dizaine de jours. Elle raconte sa mésaventure via le bouton orange Alertez-nous et une vidéo postée sur TikTok.

Une fois à l’hôpital, "je suis rapidement prise en charge. Dans le box l'infirmière me fait une prise de sang, un test urinaire. Le médecin vient, me pose trois questions, palpe mon ventre et me refuse l'échographie que je demande". Elle dit avoir insisté, car elle craignait une occlusion intestinale, en vain. "Le médecin me dit que je suis constipée, qu'on va me prescrire des sachets à diluer dans l'eau pour m’aider à aller à la selle. Il me conseille aussi de faire une échographie avec ma gynécologue dans la semaine, mais je lui ai dit qu’elle était en vacances".

Loliana repart avec ses douleurs. Les sachets n’agissent pas. Le lendemain, les douleurs s’intensifient même. "C’est atroce, je n’arrive plus à me nourrir, je commence à vomir. Et j’ai déjà deux enfants, c’est très compliqué".

Avec l’échographie, ils auraient pu voir qu’il n’y avait pas de fœtus dans le ventre

La jeune femme se rend cette fois à l’hôpital Vivalia de Libramont, à 50 minutes de chez elle. "Les infirmières et médecins m’écoutent vraiment et là ils me font voir le gynécologue". Le verdict tombe rapidement : "il se rend compte que je fais une grossesse extra-utérine, j’ai une hémorragie interne et ma trompe a explosé. Après une demi-heure, j’étais au bloc opératoire. On a dû me retirer plus d’un litre de sang dans le ventre".