"Un délai inacceptable": Michel a installé des panneaux photovoltaïques et ne peut toujours pas en profiter... neuf mois plus tard

"Un temps d'attente pareil est-il légal?", se demande Michel au moment de nous contacter via le bouton orange Alertez-nous. Il fait référence au délai de neuf mois qui sépare l'installation de ses panneaux photovoltaïques et l'acceptation de la mise en service de ces derniers par le gestionnaire de réseau. Résultat: pendant ce temps, le Liégeois ne sent pas la différence sur ses factures… Va-t-il récupérer cet argent?