Bonne nouvelle si vous avez des panneaux solaires: vous ne connaitrez plus le même problème que Marie-Claire

Marie-Claire, propriétaire de panneaux photovoltaïques, témoigne des inconvénients causés par la surtension du réseau électrique : "Le réseau sature. L'onduleur se met en sécurité. J'ai essayé de mettre des machines comme on nous disait, comme on nous faisait croire, mais ça ne fonctionnait pas puisque tout s'était mis à l'arrêt et je devais consommer, donc prendre sur le réseau."

Les propriétaires de panneaux solaires peuvent être confrontés à des coupures dans leur production d'électricité lorsque le réseau électrique est saturé, surtout en fonction du lieu de leur habitation. Pour remédier à ce problème, le distributeur ORES a identifié les zones les plus critiques et a entamé une modernisation de son réseau.

Pour résoudre le problème, ORES améliore son réseau électrique en ciblant les zones jugées les plus critiques. Selon Pierre-Alain, technicien chez ORES, une mise en parallèle du réseau basse tension aérien permettra de répartir l'énergie plus efficacement : "Ça permet de pouvoir répartir l'injection et la consommation des gens qui ont des panneaux ou qui n'en ont pas sur deux tresses différentes. C'est assez simple, on part d'un câble, on en a deux, juste on double la capacité du câble à pouvoir accepter la charge."

En 2024, 1250 circuits électriques seront modernisés pour répondre à la croissance de la production d'énergie verte. Selon ORES, l'année 2023 a été particulière pour le réseau, qui a eu du mal à s'adapter : "Jusqu'à 2023, la situation était gérable en termes d'injection d'énergie photovoltaïque sur nos réseaux. Il y a eu un gros boom en 2023, on parle de 100 000 installations photovoltaïques supplémentaires. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'avènement des véhicules électriques, des pompes à chaleur, du chauffage électrique, donc c'est un chantier de longue haleine", rapporte Annabel Vandever, porte-parole d'ORES.

Au total, 10 000 zones critiques ont été ciblées pour être modernisées sur les 200 communes couvertes par ORES.