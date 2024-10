Kirk fait craindre des inondations: les cours d'eau des provinces de Liège, Namur et Luxembourg en alerte rouge

Les cours d'eau de la province de Luxembourg sont également passés en état d'alerte. Cela concernant notamment la Lhomme, la Lesse, la Semois, la Sûre et leurs affluents. Et en province de Namur, les affluents de la Haute-Meuse sont concernés par cet avertissement.

On prévoit jusqu'à 80 litres par mètre carré dans les prochaines 24 heures en province de Luxembourg. Trois provinces sont placées en vigilance orange : le Luxembourg, Liège et Namur. Alerte jaune pour le Hainaut, le Brabant wallon et Bruxelles.

09h00

Inquiétude au bord de la Semois

Ce matin, Florent Vanden Bergh était en direct de Bouillon, aux abords de la Semois. Il a constaté que le niveau de la Semois était encore stable, mais la rivière fait l'objet d'une surveillance particulière. Localement, jusque 100 litres d'eau par mètre carré sont attendus en province du Luxembourg.

Richard, un habitant, scrute avec un peu d'inquiétude le niveau de la Semois, d'autant que la rue dans laquelle il habite a déjà été inondée en janvier dernier : "La rue était bouchée, le marchand de glaces a été inondé. Je surveille, je regarde toujours l'eau, je me dis :'Tiens, elle ne bouge pas, elle ne monte pas'. On va suivre les événements, on va surveiller, il n'y a que ça à faire. La nature, c'est la nature. On ne saura rien faire d'autre".

Jessica, une commerçante de Bouillon, confiait ce matin qu'elle scrute la rive d'en face avec appréhension. Elle sait qu'une fois que l'eau arrive à hauteur des poteaux électriques, elle doit commencer à s'inquiéter. Cela se produit en général 24 à 48 heures après les premières précipitations, en raison du ruissellement, à retardement. "C'est un stress, on doit tout bouger, tout remonter. Donc on attend", lance Jessica.