Dans le sud de l'Ethiopie, des survivants cherchent leurs proches "avalés" par la boue

Lundi matin, après une nuit de fortes pluies, un glissement de terrain a submergé plusieurs maisons de Kencho Shacha Gozdi, un kebele (plus petite division administrative éthiopienne) vallonné et isolé de l'Etat régional de l'Ethiopie du Sud.

Son frère Dawit a gratté à mains nues pour l'en extraire. Quand il est revenu après avoir mis sa soeur en sécurité, il n'a retrouvé que deux de ses six enfants. "Quatre de mes enfants sont morts et restent enterrés sous la boue", se lamente Tseganesh Obole.

Selon l'ONU, le bilan est désormais de 257 morts et pourrait atteindre les 500 tués. Le nombre des personnes manquantes est inconnu.

Ce glissement de terrain est le plus meurtrier connu en Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent africain dont plus des trois-quarts des 120 millions d'habitants vivent dans des zones rurales.

- Energie du désespoir

Nalini LEPETIT-CHELLA, Valentina BRESCHI

Sur la pente où arbres et maisons ont été emportés, des habitants continuent de creuser, armés de simples pelles ou de sarcloirs, la terre rouge sous laquelle sont ensevelis nombre de leurs proches.