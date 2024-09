Dix-huit équipages solaires rivalisent d'endurance sur le circuit de Zolder

"L'objectif de cette course, c'est de montrer aux gens toutes les possibilités qu'offre une technologie basée sur l'énergie solaire et le moteur électrique. Les voitures sont construites par des étudiants du monde entier pour parcourir la plus longue distance possible en 24 heures, avec pour seul carburant l'énergie solaire", explique l'entrepreneur Ismaël Ben-Al Lal, CEO d'iLumen.

Les véhicules peuvent atteindre les 170 km/h. Mais la pointe de vitesse compte peu, car les équipages doivent avant tout pouvoir passer la nuit. "C'est pourquoi la vitesse moyenne est de 70 à 80 km/h. Les pilotes peuvent faire maximum deux arrêts pour recharger les batteries. Ils devraient pouvoir parcourir entre 1.500 et 1.700 km en 24 heures.