Eclaircies en matinée et avec un risque d'averses crescendo l'après-midi

Il faudra parfois composer avec des nuages bas, mais nous profiterons aussi de belles éclaircies sur certaines régions. Au fil des heures, la nébulosité deviendra plus variable avec des champs nuageux parfois assez nombreux et pouvant donner l'une ou l'autre ondée. En milieu d'après-midi, une ligne d'averses plus structurée atteindra finalement le pays depuis les Pays-Bas et la mer du Nord.

Les températures s'échelonneront entre 13 degrés en haute Ardenne et 16 ou 17 degrés en plaine. Le vent faible de secteur est s'orientera au nord en devenant modéré.