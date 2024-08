JO-2024 - Sabre au clair !

Conduites par Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer, les escrimeuses pourraient apporter un nouveau podium à la délégation française qui attaque la 8e journée des JO avec 36 médailles, dont 11 en or.

Au lendemain des performances hors-normes des "rois" Teddy Riner et Léon Marchand, les sabreuses vont s'efforcer d'entretenir la dynamique française: elles sont les immenses favorites pour le titre par équipes samedi aux JO-2024, où la nageuse américaine Katie Ledecky pourrait écrire une page de l'histoire olympique.

. Les sabreuses pour l'or

Avec 6 médailles, dont 1 en or, l'escrime a largement contribué aux bons résultats français depuis le début des JO. Et un podium supplémentaire semble en vue: portées par la championne olympique Manon Apithy-Brunet et sa dauphine Sara Balzer, les sabreuses peuvent remporter une première médaille d’or par équipes depuis l’apparition de l’épreuve en 2008.

. A l'assaut de Montmartre

Anne-Christine POUJOULAT

Champion du monde en titre, le Néerlandais Mathieu van der Poel est favori pour l’or olympique de la course cycliste en ligne, mais la Belgique présente une force de frappe impressionnante avec Wout Van Aert et Remco Evenepoel, déjà médaillés dans le chrono.

Sur un parcours de 273 km qui se termine à Paris en passant notamment par la butte Montmartre, Julian Alaphilippe, revenu en forme, dispose d'une "occasion unique" de frapper un nouveau grand coup après des années au purgatoire.