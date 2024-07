Journée dominicale ensoleillée

Le ciel sera ensoleillé dimanche avec formation de quelques nuages cumuliformes en cours de journée. Les maxima varieront entre 20 et 25 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

La journée débutera sous un ciel bien ensoleillé. Quelques cumulus se formeront en milieu de journée, puis disparaîtront en soirée. Le temps restera sec. La chaleur sera agréable avec des températures qui atteindront 20 degrés en haute Ardenne, 22 degrés en bord de mer et 24 ou 25 degrés en Flandre et sur le centre du pays. Le vent faible de direction variable s'orientera au nord-est et deviendra parfois modéré en bord de mer.