La circulation des bus en province d'Anvers toujours perturbée en raison d'une grève

La circulation des bus de De Lijn en province d'Anvers est toujours perturbée mardi en raison d'une grève des chauffeurs. Les dépôts de Turnhout, Hoogstraten, Oostmalle, Mol et Wuutstwezel sont concernés par le mouvement de grogne, a indiqué la société flamande de transports de commun.

Une autre action chez un sous-traitant de De Lijn provoque également des perturbations dans les régions de Tisselt, Edegem et Malines. L'entreprise publique conseille aux navetteurs de vérifier si leur bus circule ou non via le planificateur d'itinéraires sur son site delijn.be ou ses applications mobiles.

De Lijn est aux prises avec une vague de grèves spontanées en raison du mécontentement du personnel face aux trajets supprimés et aux nouveaux horaires de travail. Des réunions sont prévues entre syndicats et direction ces mardi et mercredi pour trouver un accord afin de mettre fin aux mouvements.