La Fondation Léon Fredericq octroie 2,5 millions à des projets de recherche médicale

Près de 2,5 millions d'euros ont ainsi été distribués, dont près de la moitié pour des projets en lien avec la cancérologie. Ce montant a pu être récolté grâce aux partenaires de la fondation, mais "aussi et surtout grâce aux legs et dons privés", précise-t-elle.

Les chercheurs et médecins étaient appelés depuis avril dernier à faire part de leur projet dédié à la recherche médicale. La Fondation Léon Fredericq, créée en 2017 par le Fonds Léon Fredericq, le CHU de Liège, l'université de Liège (ULiège) et le Centre Anticancéreux, a sélectionné 250 d'entre eux pour octroyer des subsides, des bourses d'équipement, de voyage, de fonctionnement, de recherche clinique, des crédits d'impulsions, des mandats ou des prix spécifiques.

Parmi les soutiens apportés, des crédits d'impulsion de plus de 200.000 euros ont été accordés en faveur de la recherche en oncologie, de la recherche sur le cancer du pancréas et sur le glioblastome (tumeur cérébrale agressive la plus fréquente chez l'adulte), et d'un projet sur le diabète.

Plusieurs subsides exceptionnels de 250.000 euros ont également été attribués pour des gros équipements et les plateformes GIGA, essentiels à la recherche. Le GIGA, avec près de 600 chercheurs en son sein, est l'institut de recherche interdisciplinaire en sciences biomédicales de l'ULiège et est découpé en plusieurs plateformes thématiques.

"Ces aides ponctuelles de stimulation (sont) plus que nécessaires pour de jeunes chercheurs et médecins continuellement en recherche de moyens nouveaux et complémentaires", a souligné la Fondation Léon Fredericq.