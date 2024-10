La police organise vendredi une action nationale contre les intrusions sur les voies

L'action a lieu à la veille des vacances d'automne en Wallonie et pour les Bruxellois francophones. L'objectif est de sensibiliser le public, et en particulier les plus jeunes, au danger de traverser les voies.

Les forces de l'ordre et Infrabel rappellent que le fait de traverser les voies peut entraîner de graves conséquences sur la circulation des trains et être à l'origine de drames humains. Le gestionnaire du réseau ferroviaire a ainsi mis en place divers mesures pour augmenter la sécurité sur les voies et aux passages à niveau, comme des éclairages LED sur les barrières, des caméras dotées d'intelligence artificielle pour détecter les personnes et véhicules sur les voies ou encore une campagne de communication rappelant les dangers de ces intrusions.