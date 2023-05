L'Agence internationale de l'énergie prévient que le marché du gaz restera tendu

Le marché du gaz naturel restera tendu et incertain en 2023, prévient l'Agence internationale de l'énergie (AIE) jeudi dans un rapport trimestriel sur le marché du gaz. Grâce à un hiver doux et aux mesures politiques, la principale période de turbulences appartient néanmoins au passé et les prix records de 2022 sont de l'histoire ancienne.