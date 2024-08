Lancement d'une campagne pour recruter des familles d'accueil en Belgique francophone

La Fédération des Services d'Accompagnement en Accueil Familial (FSAAF) et le Service La Famille d'accueil Odile Henri lancent le 12 août prochain une campagne de sensibilisation pour recruter des familles d'accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Chaque année, environ 600 enfants ne trouvent pas de famille d'accueil faute de candidats. Ces enfants, séparés de leurs parents suite à des décisions de justice ou des problèmes médico-sociaux-psychologiques, "ont besoin d'un accompagnement humain et aimant pour bien grandir et leur permettre de créer des liens d'attachements fiables et stables pour la vie", expliquent les deux organisations.

La campagne, soutenue par la RTBF, CAP 48 et la FWB, durera trois semaines. Elle aura pour objectif de trouver un foyer pour les 600 enfants qui, chaque année, en sont privés. La RTBF diffusera des spots de sensibilisation à la radio et à la télévision, avec l'animateur Jérôme Colin comme parrain.