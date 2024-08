Le Bénin tend la main aux Afro-descendants avec sa nouvelle loi sur la naturalisation

Il prévoit d'aller au Bénin en janvier prochain et d’assister aux Vodun days, un événement festif dans la ville de Ouidah, dans le sud du pays, autour des arts, de la culture et de la spiritualité du culte vaudou.

"Quand j’y serai, je vais en profiter pour engager les formalités" pour la nationalité, confie M. Debos, un trentenaire afro-descendant qui dit vivre aux Etats-Unis par dépit.

"Nous vivons là-bas comme si nous étions ailleurs, alors que nous y avons vu le jour. C’est notre pays. Nous avons trop de problèmes de racisme et c'est difficile pour nous de nous sentir chez nous", déplore-t-il.

- Terre d’accueil -

Au Bénin, le retour des Afro-descendants provenant d’Amérique et d’ailleurs est très attendu par certains comme Séraphin Adjagboni, chef dignitaire dans le sud du pays et infirmier à la retraite.

"Nos ancêtres l’avaient prédit… Sans ce retour, notre histoire ne sera jamais complète", estime cet homme de 54 ans.

"Si nous peinons à concrétiser le développement de nos pays, c’est parce que nous avons une partie de nous ailleurs", analyse-t-il.

"Nous sommes ravis que le Bénin nous tende chaleureusement la main et nous embrasse. C’est formidable pour nous", dit l’Américain Nathan Debos.

Une main tendue qui laisse perplexe Noël Sintondji, un béninois de 24 ans. Cet étudiant s’inquiète de possibles menaces qu’il pourrait rencontrer sur le marché de l’emploi avec de "nombreux afro-descendants qui vont devenir Béninois du jour au lendemain".

Il explique également craindre pour la sécurité de la population. "Les Américains ont un usage facile des armes", dit-il.

De son côté, Nadège Anelka, une Martiniquaise, 57 ans, a rencontré le président Patrice Talon lors de son séjour au Bénin en décembre dernier.

Pour elle, cette nouvelle loi "n’est pas forcément un appel au retour", mais une "opportunité", notamment pour le Bénin d’afficher sa solidarité envers les Afro-descendants aux yeux du monde, et se montrer compatissant.

"Je me sens bien au Bénin et plus libre de m’épanouir", explique en souriant Mme Anelka qui s’y est installée et y a créé une agence de voyage.

"Dans chaque Béninois, je revois mes grands-parents. Je trouve qu’on se ressemble, et c’est cela qui m’a interpellé la première fois quand je suis venue", confie-t-elle à l’AFP.