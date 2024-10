Le colistier de Harris accuse son rival républicain de "déshumaniser" les migrants

M. Vance est l'une des premières figures républicaines à avoir relayé la théorie mensongère selon laquelle des migrants haïtiens mangeraient des chats et des chiens, ensuite reprise par Donald Trump. "Les conséquences à Springfield sont que le gouverneur a dû envoyer les forces de l'ordre pour escorter des enfants à l'école", a déclaré M. Walz.

"En soutenant Donald Trump et en ne travaillant pas ensemble pour trouver une solution (à la question migratoire, ndlr), cela devient un argument de campagne, et lorsque cela devient un argument de campagne, on calomnie et on déshumanise d'autres êtres humains."