Le Guinness des records, ponctuel en librairie, et sans concurrence

Avec 80.000 exemplaires en France entre autres, le français est le troisième plus grand tirage du livre, derrière l'anglais et l'allemand.

"C'est un livre que tout le monde, partout, connaît et aime", affirme à l'AFP son rédacteur en chef mondial, Craig Glenday.

L'homme le plus grand en vie? Le Turc Sultan Kösen, 2,51 m. Le plus long tunnel routier du monde? 24,5 km, en Norvège. La mannequin la plus âgée? La Britannique Daphne Selfe, embauchée à 95 ans. Et ainsi de suite sur 250 pages.

GREGORY BOISSY

Mais comme d'autres gros volumes, le Guinness des records a souffert d'une certaine désaffection. Les encyclopédies en sont pratiquement mortes, les dictionnaires survivent tant bien que mal, et les codes juridiques ont largement migré en version électronique.

"Il y a eu une baisse des ventes de livres. Nous n'en vendons pas autant que par le passé", reconnaît M. Glenday.

L'ouvrage a changé. De plus en plus de couleurs à partir de la fin des années 1990, des tas de photos à chaque page: le catalogue austère et méthodique n'est plus.