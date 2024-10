Le nombre de demandeurs d'asile palestiniens déjà plus élevé que sur toute l'année 2023

Le nombre de Palestiniens qui ont introduit une demande de protection internationale en Belgique au cours des neuf premiers mois de 2024 dépasse celui de l'ensemble de l'année 2023, ressort-il mardi des chiffres du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). L'année dernière, 3.249 Palestiniens ont introduit une demande, contre 3.790 entre janvier et septembre 2024. La Belgique reste ainsi le pays le plus populaire de l'Union européenne (UE) pour les demandeurs d'asile palestiniens.