Le pape confirme qu'il s'envolera jeudi pour le Luxembourg et la Belgique

Le pape François veut porter ce message de paix au Luxembourg et en Belgique dans les prochains jours. "Je confie à vos prières mon voyage que j'entreprendrai demain (jeudi, NDLR) au Luxembourg et en Belgique, pour que ce soit l'occasion d'un nouvel élan de foi dans ces pays", a-t-il déclaré aux fidèles.

Sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape a apporté mercredi son soutien aux peuples touchés par les guerres, notamment en Ukraine et au Soudan. Il a surtout partagé son inquiétude à propos de la situation au Liban et a invité la communauté internationale à faire "tous les efforts possibles pour arrêter cette terrible escalade". "C'est inacceptable", a-t-il insisté.

Le pape François posera le pied sur le sol belge ce jeudi et y restera jusqu'à dimanche. Il se rendra notamment à la KU Leuven et à l'UCLouvain dans le cadre des 600 ans de l'Alma Mater, rencontrera des victimes de violences sexuelles au sein de l'Église et présidera une Eucharistie devant plus de 35.000 personnes au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

En début de semaine, le Vatican avait annoncé que le pape souffrait d'un léger état grippal. Il avait annulé ses audiences lundi.