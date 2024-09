Le roi des Pays-Bas annonce une politique d'asile "plus stricte"

Les Pays-Bas appliqueront une politique d'asile "plus rapide" et "plus stricte", a déclaré mardi le roi Willem-Alexander lors de son traditionnel discours du "jour du Prince", qui donne le ton de la politique du gouvernement pour l'année à venir.

Présentant les priorités du gouvernement pour la rentrée du parlement, Willem-Alexander a déclaré que la coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir ferait "tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le nombre de demandes d'asile" car l'immigration "exerce une pression sur notre manière de vivre ensemble".

"Les maîtres-mots (de notre politique) sont : plus rapide, plus strict et plus restrictif", a déclaré le roi en lisant un discours rédigé par le Premier ministre Dick Schoof.