Les abus de faiblesse sur les personnes âgées dans le viseur de la justice

Plusieurs affaires, concernant des célébrités telles que l'acteur Alain Delon, décédé le 18 août et dont l'ex-dame de compagnie est soupçonnée d'abus de faiblesse, ou la résistante Madeleine Riffaud, dont l'ex-aide à domicile a été condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, ont fait ces derniers mois la Une des journaux.

Elles sont au crépuscule de la vie, souvent isolées, malades, et trouvent une bonne âme pour s'occuper d'elles... jusqu'à ce que cette dernière dilapide toutes leurs économies. Les abus et escroqueries sur les personnes âgées se multiplient en France, poussant la justice à être vigilante.

Mais ce type de procédures n'est pas exceptionnel pour la justice française. "On observe une nette augmentation de cette thématique: en 2022, on avait 283 affaires et, en 2023, 389 nouvelles affaires" dans la capitale, indique Anne Proust, cheffe de section au parquet de Paris, chargée des abus sur personnes vulnérables.

Lundi, une femme de 53 ans, Aïcha M., a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour abus de faiblesse, abus de confiance et escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable.

La prévenue, qui a reconnu les faits, avait rencontré sa victime en 2020. Cet homme, aujourd'hui âgé de 81 ans et qui souffre d'une maladie rénale chronique, était veuf depuis 2009 et avait perdu deux de ses trois enfants, dont un en 2019 qui vivait à proximité et s'occupait de lui.