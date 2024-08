Les frères Kelce, stars de la NFL, vendent leur podcast pour 100 millions de dollars

Les frères Jason et Travis Kelce, stars du football américain aux Etats-Unis, se sont associés à Wondery, filiale d'Amazon, pour diffuser leur podcast "New Heights". L'accord leur rapportera plus de 100 millions de dollars (89,9 millions d'euros), selon plusieurs médias américains.

À la fin du premier trimestre, après la victoire des Kansas City Chiefs au Super Bowl, "New Heights" était le quatrième podcast le plus écouté aux États-Unis, souligne le Wall Street Journal. Les deux frères ont en outre gagné le prix du podcast de l'année 2024 lors des iHeartPodcast Awards en mars dernier, selon la BBC.

Dorénavant, Wondery, le réseau de podcasts du géant Amazon, gérera l'aspect commercial de "New Heights". Les épisodes pourront toujours être écoutés sur les canaux habituels, tels que Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou encore Amazon Music, mais le podcast sera disponible plus rapidement et sans publicité via le service payant Wondery +.