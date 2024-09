Les gaz à effet de serre ont légèrement baissé en 2022, selon le Bureau du Plan

Des substances telles que les oxydes d'azote (NOx, principalement générés par les moteurs à combustion et les centrales thermiques) - qui provoquent la formation d'ozone dans les couches inférieures de l'atmosphère et peuvent entraîner des risques importants pour la santé - ont aussi légèrement baissé. Les secteurs industriels y occupent la part la plus importante (31% en 2022), même si elle a baissé au cours des dernières années. La part des ménages (26%) et la part de l'agriculture (25%) sont moindres, détaille le Bureau du Plan.

Enfin, les émissions de particules fines aussi ont baissé (-6% pour les particules ultrafines par rapport à 2021 et -5% pour les particules fines en général).