Pluies dans le centre et le nord-ouest de la Belgique, le sud-est épargné

Le ciel sera très nuageux lundi matin dans le centre et le nord-ouest du pays avec des pluies, localement abondantes. Dans le sud-est, il fera pratiquement sec avec mêmes quelques éclaircies, selon les prévisions de l'IRM qui table sur des maxima de 14 à 20 degrés.

Un avertissement jaune est émis en particulier pour la province du Hainaut jusque mardi à l'aube. Un tel avertissement est aussi de mise pour la côte belge, ainsi que les provinces d'Anvers, de Flandre-Orientale et Flandre-Occidentale.

Le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie, parfois modérée, dans le centre et le nord-ouest du pays. Par endroits, les cumuls pourront d'ailleurs être importants.

Le sud-est du territoire pourrait être épargné et même bénéficier d'éclaircies en cours de journée. Les maxima seront compris entre 14 ou 15 degrés en bord de mer et 19 ou 20 degrés en Lorraine belge. Le vent faible à modéré deviendra variable sur le centre et l'ouest du pays, alors qu'il restera de sud à sud-ouest sur le sud-est du territoire