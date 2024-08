Près d'un tiers des 6.000 places d'accueil pour les réfugiés suspendues

Les réfugiés reconnus ne sont pas autorisés à rester dans un centre d'hébergement pendant plus de quatre mois, sinon les autorités locales perdent le soutien du gouvernement. Or de nombreux réfugiés ne trouvent pas d'autre logement assez rapidement. En conséquence, 1.800 places d'accueil sont actuellement suspendues, même si ce constat est aussi lié à des rénovations ou à l'utilisation par les CPAS de ces places pour des hébergements d'urgence.

La secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), est consciente qu'il n'est pas facile de trouver un logement. "Mais ces places sont bien sûr à nouveau nécessaires pour d'autres réfugiés", insiste son porte-parole. Si les demandeurs d'asile restent plus longtemps, Fedasil suspendra ces places et les communes ne recevront plus de soutien. "Les communes sont alors libres de demander un loyer", met-il en garde.