Un Espace Violences intrafamiliales a ouvert ses portes à Namur

L'Espace VIF de Namur organisait mercredi un important colloque, rassemblant des professionnels engagés dans la lutte contre les violences intrafamiliales de genre. L'événement visait à renforcer les réseaux d'entraide et à optimiser la coordination entre les intervenants. Un aspect clé pour assurer une protection et la prise en charge efficace des victimes. « En parallèle, nous menons une campagne de sensibilisation dans les rues de Namur pour que les citoyens soient informés de ce dispositif», a expliqué Philippe Noël, président du CPAS, en charge de la Cohésion sociale, du Logement et de l'Égalité des chances.

L'Espace a été créé en mars et est accessible au public depuis le 1er septembre. Pour des raisons de sécurité, l'adresse demeure confidentielle. Le projet de la Ville de Namur et de la Province est soutenu par le Service public wallon (SPW) et le SPF Intérieur. « Il s'adresse aux victimes de violences graves et complexes, incluant les violences conjugales et les violences liées à l'honneur. Grâce à la Cellule d'Evaluation de la Dangerosité (CEDO), rassemblant un panel de professionnels spécialisés et formés aux violences, ce nouveau dispositif réalise une évaluation précise de la dangerosité des situations et assure leur prise en charge. Plus le réseau est solide, plus les prises en charge sont efficaces. C'est dans cet esprit que l'Espace VIF encourage les victimes à solliciter une aide, tout en invitant les professionnels à renforcer leurs échanges pour mieux protéger les victimes », a encore ajouté Philippe Noël.