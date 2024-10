Une année de festivités pour célébrer le centenaire de la Fédération belge des Patros

En Belgique, le premier patro voit le jour en 1850. À la fin du 19e siècle, il en existe déjà plus de 500 à travers le territoire.

En 1799, à Marseille, dans le sud de la France, se crée le Patro, sous l'impulsion du père Jean-Joseph Allemand. L'idée est de venir en aide aux enfants contraints de travailler dans les mines, "souvent analphabètes et sans éducation religieuse", explique le Patro belge. Ces enfants défavorisés étaient "patronnés" par des enfants plus aisés, d'où le nom de l'organisation.

En 1924, naît la Fédération nationale des Patros, qui réunit l'ensemble des mouvements au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La fédération est d'abord uniquement masculine, une composante féminine est créée en 1951.

Aujourd'hui, la Belgique francophone compte 220 patros locaux, rassemblant 22.000 membres, dont 3.600 animateurs et animatrices volontaires. Depuis 2013, le Patro a abandonné ses références catholiques.

Si certains patros locaux ont déjà 100 ans, la Fédération compte bien mettre les petits plats dans les grands pour célébrer son centenaire. Les festivités ont débuté le 7 septembre dernier, avec le Yellow Festival qui a réuni plus de 650 animateurs et animatrices, cadres régionaux et fédéraux. La prochaine célébration se tient ce weekend avec le Patro Day.