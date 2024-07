USA: la Fed pourrait signaler mercredi une baisse des taux en septembre

"Réveillez-moi fin septembre", lors de la réunion suivante, plaisante Ryan Sweet, chef économiste pour Oxford Economics, qui prévoit que la Fed "profitera" de sa réunion, mardi et mercredi, "pour préparer les esprits au fait que la première baisse pourrait intervenir en septembre".

Pour lutter contre la forte inflation, la Fed maintient depuis un an ses taux à leur plus haut niveau depuis 2001, soit entre 5,25 et 5,50%. Pour les Américains, cela implique des taux d'intérêts plus élevés pour leurs crédits.