Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé: "26 pharmacies vont progressivement démarrer la vaccination contre la Covid-19"

Christie Morreale, vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes était l'invitée politique de Fabrice Grosfilley ce lundi matin sur Bel RTL. Elle détaillait le projet pilote qui consiste à se faire vacciner contre la Covid-19 en pharmacie.

Fabrice Grosfilley: Autre expérimentation qui va débuter aujourd'hui: la vaccination en pharmacie. Il y a 26 pharmacies wallonnes qui vont proposer le vaccin contre la Covid-19. Cela veut dire qu'on tourne la page des grands centres de vaccination en Wallonie?

Christie Morreale: On a 9 centres de vaccination qui existent aujourd'hui en Wallonie, mais c'est vrai qu'on peut compléter, puisqu'on envisage aussi qu'un booster soit fait à l'automne à l'ensemble de la population. On essaie de trouver des formules qui sont moins inédites que celles qu'on a dû faire à la vaccination de masse pour la première, deuxième et troisième dose. Les centres de vaccination existent. On met en plus les généralistes qui peuvent vacciner. Certains le souhaitent, d'autres non. Mais c'est possible. Et puis des pharmacies qui rentrent dans un projet pilote. 26 pharmacies vont progressivement démarrer à partir d'aujourd'hui.

Fabrice Grosfilley: Qui doit se faire vacciner actuellement?

Christie Morreale: En priorité, ceux qui ne sont pas vaccinés et ceux qui n'ont pas eu leur boost de vaccination, puisqu'on voit bien que, même si on est aujourd'hui face à un variant moins virulent, mais très contagieux, c'est important d'être protégé notamment contre les formes sévères et les formes graves. Donc, c'est le public prioritaire et puis, on va devoir à un moment passer au deuxième boost de vaccination, mais cela touchera principalement les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées.

Fabrice Grosfilley: Vous pensez que vacciner en pharmacie cela peut convaincre les personnes qui ne voulaient pas aller dans les centres de vaccination ou chez le médecin. C'est plus facile comme démarche?

Christie Morreale: C'est possible, parce qu'on a une relation de confiance. On a en Wallonie 1800 pharmacies et donc c'est important. Il y a des relations de confiance. Il y a des gens qui n'ont pas de généraliste et il y a des gens qui discutent avec leur pharmacien, ou pharmacienne et se disent: "Je passe le cap".

Fabrice Grosfilley: Cela ne fait pas concurrence au médecin?

Christie Morreale: Sûrement pas. Dans la première ligne, il y a la place pour les médecins, les pharmaciens et les infirmiers. Et ce sera pour tout le monde du Pfizer!

En pratique:

Sachez que la vaccination en pharmacie s’effectuera sur rendez-vous dans une des 26 pharmacies participantes. La liste des officines (ci-dessous) ainsi que les modalités pratiques de prise de rendez-vous sont disponibles sur le site www.jemevaccine.be ou via le numéro d’appel gratuit 0800/45.019.

En ce que qui concerne les mineurs de 12 à 15 ans, une autorisation parentale, également disponible sur le site www.jemevaccine.be , reste nécessaire.

A l’instar de ce qui se pratique dans les centres de vaccination, après l’injection, la personne vaccinée restera sous surveillance du pharmacien pendant 15 minutes.

Voici la liste des pharmacies participantes au projet pilote:

Province de Hainaut

- Montignies-sur-Sambre : Pharma 24/24 SPRL

- Courcelles : Lavista Pharmacie

- Chatelet : Pharmacie du Ring

- Charleroi : Pharmacie de Goutroux

- Binche : Pharmacie Dumont

- Jemappes : Pharmacie Multipharma

- Colfontaine : Detiphar

- Frameries : Pharmacie des Saules

- Beloeil : Pharmacie Caulier

- Momignies : Momignies Pharma SPRL



Province de Liège



- Verviers : Vpharma

- Saint-Nicolas : Pharmacie Goffin

- Bassenge : Pharmacie Van Leeuw





Province du Brabant wallon



- Nivelles : Pharmacie Multipharma, rue de Namur

- Villers-la-Ville : Pharmacie du Bosquet

Province de Namur

- Andenne : Pharmacie Degée

- Ciney : Pharmacie Familia Ciney Haut

- Bièvre : Pharmacie Closson

- Gedinne : Pharmacie Baijot

- Godinne : Pharmacie Familia

- Walcourt : Pharmacie Multipharma

Province du Luxembourg

- Bastogne : Be’o Naturel pharmacie

- Virton : Pharmacie Familia

- Marche en Famenne : Pharmacie Debor

- Tellin : Pharmacie Familia

- Tintigny : Pharmacie Multipharma