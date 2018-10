Le Japon se prépare à un nouveau typhon

(Belga) Les îles japonaises du sud se préparent à l'arrivée de Kong-Rey, un nouveau typhon qui entraînera des vents violents et de fortes précipitations.

Plus de 200 vols ont été annulés jeudi matin. L'institut météorologique japonais a mis en garde contre la foudre, les coulées de boue et les énormes vagues que le typhon pourrait provoquer en mer. La population locale a été priée de prendre ses dispositions, tandis que Kong-Rey devrait atteindre Okinawa et les îles proches dans la nuit de jeudi à vendredi. Kong-Rey est le 25e typhon de l'année en Asie. Ce week-end, une grande partie du Japon a été balayée par le puissant typhon Trami, qui a causé au moins quatre morts et plus de 120 blessés.