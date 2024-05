Accident entre plusieurs véhicules sur le petit ring de Charleroi: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

Un accident entre plusieurs véhicules dont un se situe en bande de gauche vient d'être signalé sur le petit ring de Charleroi (R9) à hauteur de Charleroi (du Palais des Beaux-Arts). Prudence si vous circulez donc sur le R9. Un accident est signalé entre 1 camion et une voiture sur la Nationale 4 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Corbais en direction de Bruxelles. On rappelle cette chaussée inondée en bande de gauche sur la E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat en direction de Bruxelles. avec toujours 10 minutes de ralentissements entre Alost et Ternat vers Bruxelles. Début des ralentissements sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne vers Bruxelles (+8 min). 10 minutes de perdues également en venant d'Anvers sur l'E19 entre Peutie et Machelen et sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard. Les files qui ont aussi augmenté sur l'E429 Tournai-Bruxelles avec maintenant 15 minutes de perdues entre Tubize et le ring de Bruxelles.