Face à la montée des achats en ligne, les retours de colis explosent, en particulier chez les jeunes consommateurs, et entraînent des coûts écologiques et financiers importants pour les entreprises. Entre pratiques de consommation peu responsables et solutions proposées par les experts, le secteur de l’e-commerce cherche des moyens pour limiter l’impact des retours sur l’environnement et ses finances.