Les pommes de terre subissent l'inflation la plus forte. Nous payons en moyenne 20 % de plus qu'il y a un an et 38% de plus qu’il y a deux ans. Une explication structurelle : l’inflation et l’augmentation du cout de l’énergie comme pour d’autres produits mais aussi la mauvaise récolte de l’an dernier en raison de la météo. Une partie de la récolte n’a pas pu être arrachée, ce qui est exceptionnel.