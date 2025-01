Un seul industriels de l'agroalimentaire a bien voulu nous accueillir et nous montrer l'arrière cuisine des marques, distributeurs. Lucien Georgelin est le deuxième producteur français de confitures, derrière Andros. Dans son usine sortent chaque année plus de 25 millions de pots. Sa marque nationale porte fièrement son nom et, à 77 ans, Lucien a toujours l'oeil sur ses chaudrons. Pourtant, cette confiture comme près de la moitié de sa production, n'est pas destinée à sa propre marque.