Il y a un an et un jour éclatait le Qatargate. C'est le 9 décembre 2022 que des policiers belges ont saisi 878.000 euros en billets de banque au domicile de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili et dans une valise détenue par son père. L'eurodéputée grecque a troqué les bancs du Parlement européen pour une cellule. C'est sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche qu'Eva Kaili offre sa première interview à une télévision belge, accompagnée de son avocat Sven Mary.