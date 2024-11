Les secours ont été appelés tôt ce matin avenue Jeanne à Ixelles. Sur place, ils ont trouvé les corps sans vie d'une maman et de ses deux enfants de 13 et 1 an. L'homme âgé de 54 ans, trouvé dans l'habitation, semble être le partenaire de la victime. Il a été privé de liberté par la police.