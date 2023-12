Dans une école de Wavre,deux élèves de 17 et 18 ans ont été interpellés. Ils sont suspectés d'avoir allumé l'engin pyrotechnique qui a explosé hier et qui a fait 13 blessés. L'élève majeure pourrait être poursuivie devant le tribunal correctionnel et risquerait jusqu'à 3 ans d'emprisonnement.