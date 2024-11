La police et la Justice ont saisi près de 2.000 fausses oeuvres d'art dans le Brabant wallon. Les faussaires opéraient essentiellement à Lasne, La Hulpe et Rixensart. Leur spécialité, le trafic de copies quasiment parfaites de toiles de Banksy, Picasso, Van Gogh et autres grands peintres.